Entrez dans les donjons du roi Thosgar et détruisez ses sbires démoniaques ! Combinant les meilleurs éléments de Xenon Valkyrie+ et Riddled Corpses EX, c'est le dernier jeu de la trilogie Diabolical Mind !

Thosgar, un roi détesté attiré par les rituels démoniaques, s'est transformé en un être sombre et diabolique... détruisant presque toute l'humanité et inondant le monde de monstres. Cette histoire est devenue une légende et la paix est revenue dans le pays. Mille ans plus tard, une mystérieuse fosse apparaît dans un village après un énorme tremblement de terre d'où émane une aura maléfique... Serez-vous le héros pour sauver ce monde ?







-Scénario épique

-Mode de coopération locale à 2 joueurs

-8 héros avec différentes statistiques et capacités

-Donjons générés de manière procédurale

-Musique chiptune de haute qualité

-Prise de vue à deux joysticks

-Trophée





Demon's Tier+ aura droit à une version boîte, sur PlayStation 5, grâce à Red Art Games. Comme d'habitude, nous sommes sur une boîte en édition limitée avec seulement 999 exemplaires monde.Le jeu sera disponible en préco pour 24.99€, ouverture des préco dès le 25 Mai à 17h.