PGA TOUR 2K21



Jouez contre les pros. Jouez avec votre équipe. Dans PGA TOUR 2K21, suivez les règles ou créez les vôtres, dans un tout nouveau mode Carrière PGA TOUR, des parcours sous licence, et plus !



State of Decay 2 : Juggernaut Edition



Construisez votre communauté en recrutant des survivants uniques, améliorez des compétences essentielles et fortifiez votre base. Explorez le monde ouvert et dynamique pour recueillir des ressources et du matériel en affrontant des menaces mortelles à tous les coins de rue.



SnowRunner



L'expérience Off-Road nouvelle génération ! Partez à la conquête d'environnements extrêmes au volant de 40 monstres de puissance de marques iconiques telles que Ford et Chevrolet. Seul ou jusqu'à 4 en coopératif, explorez un monde ouvert simulé par un moteur physique ultra-réaliste, et affrontez boue, neige, rivières déchaînées et lacs gelés pour mener à bien des missions périlleuses.

Gros week-end chez XBOX pour les Free Play Days, avec PGA Tour 2k21, State of Decay 2 et SnowRunner, à DL dès maintenant.