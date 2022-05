"Nous avons conçu Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge pour qu'il ressemble à une saison de la série de dessins animés classique de 1987, en traitant chaque étape comme s'il s'agissait de son propre épisode distinct", a déclaré le co-fondateur de Tribute Games, Jean-François Major. « Associer des éléments de l'univers plus large de TMNT avec les styles inventifs de fans de bataille que les fans savent attendre des tortues a entraîné le rythme incessant d'un film d'action, et l'équilibre du jeu entre la personnalité de ce monde emblématique avec des combats légers est une ruée vers le jeu. .”

posted the 05/19/2022 at 01:37 PM by leblogdeshacka