"Faire vivre des mondes et des histoires, offrir la possibilité de se les approprier, de les modifier : c’est cette alchimie d'une direction narrative forte et de liberté laissée aux joueur·euses qui nous a immédiatement convaincus de travailler avec les équipes de THE PARASIGHT.” explique Yves Le Yaouanq, Chief Content Officer de Focus Entertainment. “Conte triste ou fable tragique, c’est par leurs actions, par leurs choix moraux, que les joueur·euses déterminent le destin de la protagoniste, sa place dans le monde dans lequel elle évolue : guérisseuse ou chasseuse, sœur aimante ou vengeresse. L’équipe de THE PARASIGHT accompagne les joueur·euses à l’orée de la forêt de Blacktail, où ils feront l'expérience d’une aventure oscillant entre inquiétant et merveilleux : s'extasier et frissonner, un programme qui résonne parfaitement avec les ambitions de Focus”

"Utiliser de manière créative des récits intemporels tels que légendes et contes de fées, et en façonner des mondes fantastiques pour raconter des histoires uniques et originales forme la fondation de notre studio", explique Bartosz Kaproń, CEO et Directeur Créatif de THE PARASIGHT. "Nous comprenons que les jeux vidéo sont un média à part entière, en mesure de délivrer des aventures mémorables couronnées par des messages intemporels. Depuis sa conception, BLACKTAIL reflète cette approche ambitieuse. Nous croyons fermement que notre talent de premier ordre pour le développement, désormais combiné à la maîtrise de l'édition internationale de Focus Entertainment, permettra à THE PARASIGHT de promouvoir et élargir sa vision de la narration interactive."

Le nouveau jeu du studio polonais THE PARASIGHTet édité par Focus Home Interactive , Blacktail se dévoile en attendant un trailer.Avec son ton de mythes, légendes et contes de fée, Blacktail et une expérience narrative, qui s'annonce plutôt pas mal. Mais il faudra attendre d'en voir plus, pour vraiment savoir se qu'il en retourne.Le jeu est attendu sur consoles et PC, sans date.