Rogue Lords, testé sur Series XQuand le diable s’invite chez vous et prend possession de votre manette, ça donne Rogue Lords! En effet, dans ce jeu, vous y incarnez Le Mal et ses acolytes et vous traversé le nouveau monde à la recherche de Van Helsing afin de vous venger de lui. Le pitch est classique mais efficace dans sa narration avec en voix off Le Diable lui-même. L’histoire se découpe en livres, au nombre de 7 et chacun d’eux comporte des chapitres qui rythment l’histoire et permettent de la jalonner.Le jeu est un RPG au tour par tour, ou vous contrôler les actions de 3 personnages. Ils sont au nombre de 9 et ils sont super beaux et bien représenter, avec les voix qui donnent un plus non négligeable à l’ambiance. Cela va du Cavalier sans tête à la Dame Blanche, en passant par le Baron Samedi. Le répertoire est suffisamment varié et diversifié pour donner de la profondeur à l’histoire mais surtout au niveau du gameplay. Chaque personnage a son propre style d’attaque et d’actions qui donne de la profondeur aux phases de combats mais également dans les dialogues.La progression dans le jeu est relativement relevée: mourir ne doit pas vous faire peur! Il faut recommencer de nombreuse fois avant de voir la fin d’un livre et heureusement que le jeu est suffisamment dynamique et bien construit pour ne pas ressentir de lassitude. Comme le titre le laisse deviner, on a affaire ici à un rogue like où il faut recommencer toute sa progression en cas de trépas, qui arrive quand la jauge d’énergie diabolique du Diable est épuisé. À chaque tour, que ce soit un combat ou un événement vous pouvez récupérer de nouveaux pouvoirs ou bien des âmes pour pouvoir les échanger avec le passeur. Et quel soulagement quand on tombe sur une fontaine du Styx!Un rechargement de la jauge d’énergie diabolique du Diable, plus que bienvenue. D’ailleurs, en parlant de ce pouvoir, je n’en ait pas encore parler mais c’est la partie la plus intéressante et bien exploité du jeu: vous pouvez triché en combat !! Oui oui, on peut tricher est c’est quasiment obligatoire tant les combats peuvent vous mettre dans des situations difficiles. On veut diminuer la barre de vie d’un adversaire ? On veut s’attribuer un bonus qui nous arrange ? Tous est possible et cela peut renverser la situation très rapidement. Et lors des événements de dialogue, le jeu vous laisse le choix des actions que vous pouvez faire et influencer leur pourcentage de réussite en échange de quelques points de la jauge démoniaque. Et pas la peine de vous dire que les choix proposer sont des plus immorale et vous oblige a agir comme un monstre.Si vous aimez les jeux difficiles de la même veine qu’un rogue legacy ou Hadès, mais avec des combats au tour par tour; le jeu est fait pour vous. Il ne faut pas avoir peur d’y passer des heures afin de trouver la meilleur combinaisons de personnages et les bons pouvoir afin d’arriver au bout et terrasser Van Helsing dans un ultime combat. Et si vous ne connaissez pas bien ce type de jeu, les développeurs ont aussi prévu un mode de difficulté Apprenti, qui facilite la progression et l’apprentissage des mécaniques du jeu.