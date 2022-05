MODE PHOTO



Laissez parler votre créativité grâce à tout un éventail de filtres, d'autocollants, de poses ainsi que d'autres options de personnalisation dans le tout nouveau Mode photo de DEATHLOOP. Disponible uniquement en solo, vous pouvez accéder au Mode photo dans le menu pause sur n'importe quelle carte ou en activant le raccourci du Mode photo (défini sur la touche « P » du clavier par défaut sur PC). Pour activer le raccourci sur PlayStation 5 :



Options > Commandes > Onglet « Manette » > Accès rapide au Mode photo > Oui

Une fois en jeu, appuyez deux fois sur la touche « Créer » (à droite du pavé tactile) sur votre DualSense pour ouvrir le Mode photo

« Ce Mode photo est un excellent moyen pour nos joueurs d'exprimer leur créativité à l'aide des niveaux et de la conception uniques de DEATHLOOP », déclare le producteur Jérémy Leuliet. « Les seules limites à la créativité sont celles que l'imagination de nos joueurs leur impose. Chez Arkane, nous sommes impatients de découvrir jusqu'où les joueurs pourront aller grâce aux différentes options à leur disposition pour leurs créations ».



Dans le Mode photo, vous pouvez non seulement sélectionner vos filtres et différents angles comme un véritable photographe professionnel, mais vous pouvez aussi choisir entre faire apparaître Colt ou Julianna, modifier vos tenues et armes (y compris les apparences et variations d'armes spécifiques) et sélectionner la pose parfaite parmi tous les choix disponibles.



« Parmi les défis que nous avons dû relever, l'un des plus difficiles était d'adapter le Mode photo à un jeu de tir à la première personne, où le personnage n'est pas affiché à l'écran en dehors de ses mains et de ses armes », explique Jérémy Leuliet. « Nous voulions proposer la meilleure expérience possible pour ce mode, et nous avons pris le temps de faire des tests approfondis. Nous avons même demandé l'avis de joueurs passés experts dans l'art d'utiliser différents modes photo dans les jeux. Nous avons pris tellement de plaisir à tester le Mode photo que nous avons ajouté de nombreuses options intéressantes pour le joueur afin de rendre ce mode amusant à utiliser ».



« À chaque jeu que nous avons sorti, le Mode photo était l'une des fonctionnalités les plus demandées par les joueurs », ajoute le Directeur du studio Dinga Bakaba. « En découvrant les images incroyables que les photographes numériques étaient capables de créer dans nos mondes sans Mode photo, nous sommes impatients de rendre ces outils accessibles à toute la communauté ».



FONCTIONNALITÉS D'ACCESSIBILITÉ



« Nous sommes très reconnaissants envers les joueurs et la communauté qui nous ont fourni tant de retours à la sortie de DEATHLOOP », nous partage Yoann Bazoge, Lead UI/UX Designer. « Nous avons pris le temps de lire tous les avis sur l'accessibilité et nous avons regardé les vidéos des joueurs qui expliquaient pourquoi ils ne pouvaient pas jouer à DEATHLOOP. Nous avons alors travaillé sur un document répertoriant tous les retours et nous avons établi une feuille de route des ajouts à apporter avec la mise à jour 3 ».



La mise à jour 3 apporte plus de 30 améliorations ainsi que des options d'accessibilité : améliorations de la navigation dans les menus, nouvelles options d'interface et tout un éventail de nouvelles options de gameplay. La mise à jour ajoute également une catégorie dédiée d'accessibilité à retrouver dans le menu d'options. Ce nouveau menu rassemble les options déjà existantes avec beaucoup de nouvelles options disponibles avec la mise à jour, y compris :



De nouveaux paramètres de gameplay qui permettent au joueur de personnaliser davantage les combats en Mode solo (la plupart de ces paramètres ne sont pas disponibles en Modes en ligne ou amis). Vous pourrez ainsi augmenter ou réduire la difficulté des combats, ajuster le nombre de Reprises et réduire la vitesse du jeu.

Un nouvel ATH et des options de sous-titres, comme la personnalisation de la taille, de l'opacité et de la couleur des différents textes et éléments graphiques

Une navigation facilitée dans les menus, permettant l'utilisation des touches directionnelles de la manette pour parcourir les listes de menu. La vitesse du curseur peut également être ajustée dans les paramètres pour vous aider à parcourir les réglages avec une manette.

« En commençant à travailler sur les fonctionnalités d'accessibilité, nous avons découvert que certaines de ces options pouvaient se révéler utiles et amusantes pour tout le monde » déclare Dinga Bakaba. « Mes fonctionnalités préférées sont le « slow-motion », qui permet de réaliser à la suite plusieurs actions presque impossibles à enchaîner sans cette option, et le nombre de Reprises, qui vous permet de faire de tester différentes approches sans subir de conséquences avec le paramètre infini. À l'inverse, vous pouvez vous servir du nombre de Reprises pour rendre le jeu plus difficile en désactivant complètement les Reprises ».



« L'accessibilité dans les jeux est un sujet complexe », ajoute Yoann Bazoge. « Nous estimons que plus de 400 millions de joueurs ont besoin d'assistance supplémentaire pour jouer. C'est un très grand nombre de joueurs qui peuvent se sentir mis de côté si ces options ne sont pas présentes. Lorsque nous avons commencé à en discuter avec nos équipes, tout le monde était très motivé à l'idée de développer toutes ces fonctionnalités ».

Véritable pépite de l'année dernière, Deathloop accueil enfin le mode photo, après plusieurs mois de commercialisation.Le Mode photo possède de nombreuses personnalisations d'appareil photo pour aider les joueurs à immortaliser les meilleurs moments de leurs aventures à travers les superbes environnements de Blackreef. La mise à jour ajoute également une nouvelle catégorie d'accessibilité au menu d'options, qui comprend plusieurs nouvelles catégories telles que :-Des paramètres pour augmenter ou réduire la difficulté des combats, le nombre de reprises et la vitesse de jeu-Une personnalisation de l'ATH et de l'IU-Une meilleure navigation dans les menusEn bonus, Arkane offre gratuitement un ensemble de 9 avatars PS5, aux couleurs des héros et Visionnaires. Avec le code suivant, 3XF7-QANX-CJ6A.Le jeu est toujours disponible sur PS5, en attendant une sortie en Septembre sur XBOX, ainsi que dans le Game Pass.