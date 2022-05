Apex Legends Mobile est une expérience indépendante basée sur le gameplay original d’Apex Legends qui a séduit des millions de joueurs et offrant des modes de jeu, des fonctionnalités et des systèmes sociaux inédits pour des parties mobiles palpitantes. Le jeu a été conçu pour les joueurs mobiles compétitifs, et il comprend une multitude de fonctionnalités et d’innovations spécifiques au jeu sur mobile.

Après, avoir fait les grandes heures sur les consoles de salon (j'y ai joué un paquet d'heures avec des potes !), Apex Legend s'apprête à débarquer sur mobile.Après, l'annonce, il y a quelques mois, le jeu sera disponible sur les smartphones dès le 17 Mai 2022.Pour rappel, les joueurs peuvent encore se préinscrire sur Android et iOS et aider la communauté à débloquer les récompenses qui deviendront disponibles au lancement du jeu, la semaine prochaine.