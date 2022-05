1500 exemplaires sur PS4 et PS5 et 3500 sur Switch



Dans Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef les joueurs prennent la tête d'une invasion d'Orks, une race surnommée la Marée verte qui fait des ravages dans la galaxie. Le jeu prend place dans la cité-ruche de Leteus Prime et l'Ork incarné par joueur doit sauver son Squig poilu, se venger de son chef de guerre et pourquoi pas prendre sa place. Un titre décalé et coloré, mais tout aussi violent, explosif et sanglant, les Orks affrontant ici la Garde Impériale, les Génovores ou encore des Space Marines.





1000 exemplaires sur PS4 et PS5 et 2500 sur Switch







Le jeu Warhammer 40K: Shootas, Blood & Teef, aura une version boîte et même une version collector, grâce à SLG.Le prix de la version classique est de 29.99€ sur PS4 et PS5, et de 34.99€ sur Switch.À l'intérieur de la version collector, nous retrouverons :-Le jeu-Un manuel-Des stickers-Un patch-L'OST du jeu sur CD-Un diorama en acrylique-Un poster-Un porte-clé-Un set de personnagesLe prix est de 59.99€ sur PS4 et PS5, et 65.99€ sur Switch.