À l'occasion de la journée spéciale Star Wars, "May the 4 be with you", XBOX et LEGO se sont associés pour faire une XBOX Series S géante.Cette Series S, mesure pas loin de 2 mètre, c'est juste énorme. J'aimerais bien en avoir une, dans mon salon en déco.Le petit message de XBOX, "Hello from Seattle", comme d'habitude maintenant, depuis quelques années. Je ne me souviens pas qu'il y avait ce genre de message sur la première XBOX.Il n'y a pas que la Series S, des statues sont également présente avec C-3PO et R2D2, mais aussi Luke en mode LEGO forcément.