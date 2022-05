F1 22 célèbre les jeunes talents les plus prometteurs de la F1 et nous sommes ravis de pouvoir nouer une relation étroite avec Charles Leclerc. Dans le cadre de la nouvelle ère de la Formule 1, nous travaillerons avec Charles tout au long de la saison pour faire vivre l'action de plus près à nos joueurs. Nous sommes aussi fiers de rendre hommage à nos précédents champions du monde grâce à l'Édition Champions. Ils continuent d'inspirer la prochaine génération de pilotes et c'est un honneur de les avoir ensemble sur la jaquette de notre version numérique.







F1 2022 - Édition Standard (59,99€)

Jeu de base

Contenu Nouvelle Ère F1 22

Pack Débutant La vie en F1

5 000 PitCoin



F1 2022 - Édition Champions (89,99€)

Jeu de base '

3 jours d’accès en avance

Pack de contenu thématique Miami (offre à durée limitée)

Contenu Nouvelle Ère F1 22

Pack Débutant La vie en F1

Nouveaux pilotes additionnels

18 000 PitCoin

Mise à niveau vers la version PS5/Xbox Series





En attendant ce week-end, avec le GP de Miami, qui sera diffusé sur Canal+ vers 21h, EA, nous dévoile le circuit de Floride avec une vidéo.Le tracé de Miami est de 5,412 km, il est doté de 19 virages et de trois zones de DRS, pour une course complète de 57 tours pour 308,326 km.Comme souvent, deux versions seront disponibles, la "classique" et la Champion Edition. Malheureusement, toujours pas de version collector avec une F1 en résine.