Homeworld 3 aura droit à sa Collector's Edition, dont voici le visuel et ça donne carrément envie. Enfin, jusqu'au moment où l'addition arrive.À l'intérieur, nous retrouverons :-The Mothership, Khar-Kushan - Ce 14" ( 35,6 cm) comprend des LED alimentées par USB éclairant les moteurs, les ports et les baies de lancement du navire. Les détails incluent une porte de baie amovible capable d'afficher le Destroyer et des sons authentiques du jeu. Le Mothership est équipé d'un support à double positionnement pour s'adapter aux options d'affichage verticales et horizontales afin de s'adapter au mieux à votre configuration.-Hiigaran Destroyer - Un vaisseau capital polyvalent que vos ennemis redoutent toujours de voir, mesurant 7,62 cm (3 pouces).-Frégate torpille Hiigaran - Débordant d'imposants lanceurs, la frégate torpille est une menace dévastatrice pour les vaisseaux capitaux ennemis. Mesure 1,8 po (4,5 cm)-Hiigaran Recon en formation delta - Les yeux et les oreilles du Fleet Command et les navires les plus rapides de la flotte Hiigaran, mesurant 1,2 po (3 cm)-Un jeu de cartes inspiré de la Seconde Guerre mondiale - Cartes à jouer de reconnaissance des navires avec les flottes de Homeworld 3 et peut-être une surprise ou deux-Un set de lithographies-Un keychain-Du DLC'sLe tout pour la modique somme de 179.99$