Envie d’une escapade ? Notre équipe experte d’agents de voyage nichée au cœur de la galaxie est prête et attend de vous téléporter vers une Terre alternative pour vous faire vivre le scénario d’action de votre vie ! Explorez des destinations de vacances magnifiques et chaotiques avec un arsenal all inclusive d’armes bizarres et brutales pour une sensation de puissance de feu totale ! Détendez-vous et annihilez tous vos soucis avec Slaycation Paradise !

Just for Games annonce l'arrivée en boîte du jeu Slaycation Paradise, sur Switch, PS4 et PS5. Le jeu est développé par Affordable Acquisition.Slaycation Paradise sera disponible en version physique pour Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 courant 2022.