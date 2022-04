Échappez-vous de la maison tout en faisant face à une mystérieuse menace paranormale, vous traquant, vous et votre famille.

La pression est intense alors qu'une horloge dans le coin inférieur tourne dans le vide.

L'horloge s'arrête. Vous devez sortir de la pièce.

Chaque nouvelle partie aura une nouvelle disposition de la maison, les objets clés seront à différents endroits et avec plus de 2 193 360 combinaisons de puzzle différentes, chaque partie sera une expérience complète du début à la fin.



Il existe plusieurs fins différentes, qui peuvent être déverrouillées pendant le jeu et les joueurs peuvent revenir et prendre différentes décisions pour modifier le résultat final.



Conçu autour des vraies valeurs de survival-horror de vulnérabilité et de peur – avec des mécanismes tels que la permadeath et l'accent mis sur la dissimulation plutôt que sur les combats.

Il n'y a pas de seconde chance.

Votre personnage n'a qu'une vie.

Si vous mourrez, c’est mort.

Et vous devez tout recommencer.



- « Au fur et à mesure que le jeu progresse, l'aménagement de la maison fait de même, une analogie avec sa perte de raison. » – VR Focus

- « Semblable à un escape game, mais avec un côté surnaturel terrifiant. » – Gamespot

- « C'est un concept intéressant de prendre une expérience d'horreur et de la changer à chaque fois que vous jouez, cela nécessite plusieurs parties pour obtenir l'expérience complète. » – Upload

Just for Games, distribuera le jeu Do Not Open en France sur PS4 et PS5. C'est marrant, car le jeu est une sorte d'escape game et hier soir, je me suis fait le film Escape Game 2. D'ailleurs, le film est pas dingue, les énigmes sont plutôt sympa mais le reste outch!