Qu'est-ce que Grand Mountain Adventure : Wonderlands ?C'est un jeu qui sent bon la fondue savoyarde ou un bon sandwich au fromage bien dégoulinant. Eh oui, c'est un jeu sur la montagne.Attention, ce n'est pas ce qu'est (a été) Colin McRay Rally au Rally ou FIFA au football, mais c'est un jeu qui ne se prend pas la tête et qui plaira aux plus jeunes (et aux moins jeunes).Le principe : on arrive à une station de montage et l'objectif est de réussir des épreuves, afin de débloquer des tickets, qui en retour, donnent accès aux téléskis,télésièges, voir un nouveau plateau (nouvelle station).Les épreuves ne sont pas très compliquées et il s'agit d'aller le plus vite possible (types descente ou slalom) ou de sauter le plus loin possible, dans le temps imparti.Niveau gameplay, la prise main est facile et facilité par le côté tutoriel du jeu. Par ailleurs, la configuration des commandes est facile d'accès.Et les graphismes dans tout ça ? Bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas le FIFA du football. Je ne pense pas que l'objectif, étai d'atteindre un réalisme fou ou de donner une sensation de vitesse, type JO d'hiver. Toutefois, le jeu a son charme ! Ça m'a fait penser aux maquettes,modèles réduits, notamment les chalets avec les chaises et les tables dehors et surtout lorsque l'on prend les téléskis,télésièges.Les plus jeunes apprécieront, la prise en main facile et la difficulté toute relative des épreuves. Pour les moins jeune (moi ! ), au-delà des épreuves, la possibilité de jouer dans un monde ouvert est très sympa.Lorsque j'en ai eu marre de faire des épreuves, je me suis juste relaxé à faire des sauts n'importe comment (et tomber dans un lac) ou foncer à fond la caisse entre les arbres. Du coup, la plus grande réussite de ce jeu et d'être, un jeu relaxant, sans prise de tête.La musique est, elle aussi relaxante et on peut choisir différentes musiques en allant dans le coin Juke-box. Petit bémol, il n'y a pas de musique entraînante... J'aurai aimé quelques morceaux, bien rock'n'roll ! (Du coup, c'eut été moins relaxant mais bon).Petite anecdote, avant de terminer, faites attention aux chiens (loups ?). J'étais proche de l'un d'entre eux et il m'a fait tomber des skis (Ou alors il m'a bouffé ? ).Si vous voulez des sensations fortes, ce jeu n'est pas pour vous. En revanche, ceux qui veulent, un jeu pour les plus jeunes, ou un jeu relaxant, mais avec des épreuves, ou encore un jeu pour donner envie d'aller à la montagne (inciter sa femme ou son homme), alors Grand Mountain Adventure : Wonderlands est un jeu pour vous.