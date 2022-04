Encore une fois Dealabs avait raison, PlayStation vient d'officialiser les jeux du PS+ pour le mois de Mai 2022, vous me connaissez, je ferai l'impasse sur FIFA, mais le reste pourquoi pas.Powered by Football, EA SPORTS FIFA 22 offre un réalisme inégalé grâce à des avancées apportées à chaque mode de jeu. Formez l’équipe de vos rêves avec Ultimate Team, créez votre club dans le mode carrière et exprimez votre style dans les rues grâce au mode Volta Football revisité. Disputez des matchs en multijoueur en ligne ou en local sur PS4 et PS5****. Grâce à la puissance de la PS5 associée à la technologie révolutionnaire HyperMotion, chaque match devient encore plus réaliste. Avec toutes les nouveautés qui vous attendent sur le terrain, il est grand temps de lancer votre saison dans FIFA 22 !Tribes of Midgard est un jeu en coop proposant un mélange unique d'éléments d'action, de survie et de roguelite. Les joueurs doivent défendre leur village chaque nuit contre des hordes d'envahisseurs, des esprits meurtriers et des brutes gigantesques qui menacent de détruire la pousse d'Yggdrasil, l'arbre sacré que vous avez juré de protéger. C'est seulement en y parvenant que vous et votre tribu pourrez empêcher Ragnarök : la fin du monde !Votre quête de richesse, d’immortalité et de pouvoir divin vous a mené aux portes de ce temple maudit. Un dédale infini, infesté de monstres et pièges mortels.Votre avidité causera votre perte. Mais la mort ne signifie pas la fin. Revenez à la vie encore et toujours, et plongez au plus profond du temple pour terrasser les hordes de divinités maudites tapies dans les ombres. Survivez aux pièges mortels du temple, entre deux statues incendiaires et des lames cachées qui tentent de vous embrocher…