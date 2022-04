"Il m'a fallu deux bonnes semaines pour concevoir le modèle", explique Kelly, Webb et Oakley prenant à peu près le même temps pour créer le résultat. "Je pense que la lame DOOM était probablement la partie la plus délicate à réaliser, car elle devait être construite droite mais attachée en biais."

Kelly, fan de DOOM depuis 1994, a sauté sur l'occasion pour concevoir le Brick Slayer. "C'était un modèle très difficile à concevoir", dit-elle. "J'ai passé tellement de temps à étudier les détails complexes de son armure, je suis à peu près sûr qu'elle est gravée dans mon esprit maintenant."

"La sélection des couleurs a représenté un défi unique, car il n'y a qu'un nombre limité denuances de chaque couleur parmi lesquelles choisir avec les pièces", poursuit Kelly. "J'ai dû faire preuve de créativité lorsqu'il s'agissait de choisir les petits détails de l'armure pour la rendre aussi précise que possible."







"La partie la plus difficile de tout ce modèle était de s'assurer que tous les petits greebles et détails sur ses gantelets, bottes et épaulettes étaient visibles et reconnaissables", ajoute Webb, qui a été le premier à se porter volontaire pour construire le projet alors que le Slayer se démarquait des autres constructions. il travaille généralement. "Bien que je n'aie pas pu réaliser tous les détails, j'ai été très satisfait de la quantité que j'ai pu obtenir sur le modèle."

Après, la Formule 1, voici Brick Slayer en mode LEGO (enfin l'équivalent). Nous devons cette sublime statue, taille réelle à Laura Kelly, Phillip Webb et Emily Oakley de l'équipe de Brick Live.La statue pèse un bon 87kg et compte pas moins de 44 500 pièces. C'est assez dingue en y pensant.Il a fallu pas moins de 210 heures pour réaliser cette œuvre.