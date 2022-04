Microids annonce, l'arrivée en boîte et dans une édition collector le jeu Five Nights at Freddy’s : Security Breach.Security Breach est le nouveau chapitre de l'univers de Five Nights at Freddy's. Rejoignez Freddy et ses amis animatroniques dans le centre d'amusement familial le plus extrême du monde : le Mega Pizzaplex de Freddy Fazbear ! Découvrez pourquoi les enfants et les adultes aiment Freddy et ses amis en survivant à une série de rencontres terrifiantes avec des machines meurtrières qui errent la nuit dans les couloirs de la pizzeria. Du haut de ses trois étages, le tout nouveau Mega Pizza Plex est la pizzeria la plus flashy, la plus excitante et la plus terrifiante jamais construite!À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un Steelbook-Une peluche responsable de la Garderie réversible d’environ 30 cm de chez Youtooz-Une figurine exclusive de Vanny de chez Youtooz-Magnet M. Hippo-Ensemble de badges peluches collector-Boîte Mega Pizzaplex collectorPour le moment, pas de prix, mais une date de sortie prévue pour cet automne sur PS4 et PS5.