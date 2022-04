l'édition physique du jeu contiendra deux cartes postales physiques illustrant l'univers gore et sinistre d'Oxide Room 104.

Oxide Room 104 est un jeu terrifiant d'horreur corporelle en solo, situé dans un vieux motel.



Kidnappé et emprisonné, à la merci d'un Docteur impitoyable, vous devez tenter d'échapper à cette situation périlleuse et éviter une créature hideuse qui vous traque.



Vous vous réveillez dans la baignoire d'une chambre de motel, nu, blessé et sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. À partir de ce moment, tout ce que vous ferez vous mènera à l'une des quatre fins différentes. Trois d'entre elles ne sont pas bonnes du tout…

Just for Games, annonce être le distributeur France du jeu Oxide Room 104 en France. Je vous ai parlé du jeu hier. Le plus de la news est que chaque copie du jeu vendu plein tarif, permettra la plantation d'un arbre en partenariat avec Eden Reforestation Project.Oxide Room 104 sera disponible en versions physiques sur Playstation 4 et Playstation 5 le 17 juin 2022, et sur Nintendo Switch en août 2022.Pas de prix connu pour le moment.Inutile de vous dire, que j'ai hâte de l'avoir en main, car j'aime bien me faire des frayeurs de temps en temps.