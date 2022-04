"Contribuer à un univers emblématique comme Teenage Mutant Ninja Turtles est une opportunité incroyable à tous les niveaux, mais même après avoir terminé un projet TMNT il y a des années, j'ai toujours gardé l'espoir de pouvoir créer une expérience se déroulant à l'époque d'origine qui inspiré tant de merveilles de mon enfance », a déclaré Major. « Nous avons enfin trouvé un partenaire qui partage la passion de Tribute Games pour les débuts de Heroes in a Half Shell. Continuer l'héritage des beat-em-ups classiques et bien-aimés de TMNT que les fans du monde entier ont grandi en jouant est surréaliste.

"La réputation que nous avons bâtie avec des partenaires exceptionnels grâce à des classiques modernes comme Streets of Rage 4 était essentielle pour commencer notre voyage avec Nickelodeon et Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge ", a déclaré Imbert. « Tribute Games partage clairement notre passion pour le monde de TMNT. Leur compréhension profonde et leur dévouement à l'essence des beat-em-ups classiques en font la force parfaite pour garantir que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge est l'évolution que les fans de bagarres méritent.

Une petite vidéo dans les coulisses du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge, vient d'apparaître sur YouTube.Le jeu sera disponible sur Switch, PS4 et One, plus tard cette année.