Le jeu Oxide Room 104, aura droit à une version boîte sur Switch, PS4 et PS5, rien pour la One, comme trop souvent, malheureusement. Ça m'a l'air de faire bien flipper.Le jeu sera disponible, cet été.

Inspiré des mécanismes de la salle d'évasion, Oxide Room 104 est un jeu d'horreur solo terrifiant basé dans un ancien motel. Enlevé et emprisonné, sous la merci d'un docteur impitoyable, vous devez essayer d'échapper à la situation périlleuse et éviter qu'une créature hideuse ne vous traque.

posted the 04/12/2022 at 10:23 AM by leblogdeshacka