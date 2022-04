Que feriez-vous si vous vous réveilliez enfermé dans une pièce sombre, les mains couvertes de sang ? Incarnez Luca et endurez la torture brutale de MADiSON, un démon qui l'a forcé à poursuivre un rituel sanglant commencé il y a des décennies, lui faisant commettre des actes abominables. Arriverez-vous à terminer cette sinistre cérémonie ?

J'ai vu que l'article était en home, mais le jeu aura une version boîte sur Switch au cas où !Perso, j'ai bien envie de me le faire, car l'ambiance à l'air plutôt pas mal et sur PS5 , avec les retours haptiques ça peut le faire je pense.Le jeu sera disponible le 24 Juin 2022, en boîte sur Switch, PS4 et PS5. Rien pour la One, juste une version dématérialisée.