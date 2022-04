Football Manager 2022

Que vous rêviez du Real Madrid ou du FC Sochaux Montbéliard, Football Manager 2022 est fait pour vous ! Matches, entraînements, préparation physique, mercato, choix tactiques et économiques, conférences de presse, vous aurez droit à un programme complet pour mener vos jeunes pousses et vos vieux briscards de la Gambardella à la Ligue des Champions ! Alors, prenez votre chronomètre, votre sifflet et chaussez vos crampons ; votre équipe vous attend !



Grow : Song of the Evertree

Grow : Song of the Evertree est une ode à la nature, un havre de paix pour celles et ceux qui aiment créer des mondes et les enchanter. Si vous avez l’âme d’un démiurge bienveillant, plongez dans les arcanes de l’univers et retissez le lien entre l’homme et son habitat premier.

Les jeux du week-end pour l'offre Free Play Days sont dévoilés et ils sont même disponible maintenant en allant les chercher dans la barre de recherche.