Le jeu Mortal Shell, aura droit à une Mortal Shell Game of the Year Limited Steelbook Edition, sur PS4 et PS5.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un Steelbook-Un set de 3 lithographies-Un mot des développeurs, qui sert aussi de certificat d'authenticité-Les DLC'sCette édition est limitée à seulement 6000 exemplaires monde.

posted the 04/06/2022 at 11:29 AM by leblogdeshacka