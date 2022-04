Les passionnés de Bushido peuvent faire une pause dans l'étude de la lame pour s'imprégner davantage de la magnifique atmosphère de Trek to Yomi dans une vidéo de gameplay étendue récemment publiée, explorant le début du voyage d'Hiroki vers la vengeance.



En guise de vœu à son maître mourant, un jeune épéiste a juré de protéger sa ville et les gens qu'il aime contre toutes les menaces. Confronté à la tragédie et tenu au devoir, le samouraï solitaire doit voyager au-delà de la vie et de la mort pour se confronter et décider de sa voie à suivre.

La date de sortie pour le prochain jeu édité par Devolver Digital, Trek to Yomi se date enfin.Le jeu sera disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S / X et Xbox One, y compris Game Pass, dès le 5 Mai 2022.