Les Débuts du Stinger, précédemment nommé Les Débuts du Rogue dans la feuille de route 2022, ajoute le Stinger, la troisième classe de chasseur léger d’EVERSPACE 2. Ce nouveau vaisseau se concentre sur la guerre électronique, faisant des appareils un composant critique pour les pilotes qui privilégient les vaisseaux spatiaux centrés sur l’agilité et l’utilisation de compétences. Lors de l’utilisation d’un appareil du vaisseau, un troisième point d’armement s’active sous la coque du Stinger, infligeant 50% de dégâts primaires en plus. L’Ultime attaque Essaim du Néant du Stinger réinitialise instantanément les temps de rechargement des appareils et libère un essaim de micro-bots agressifs qui dévorent tout sur leur passage et privilégiant les cibles verrouillées. En revenant, les bots restaurent l’intégrité et l’armure du vaisseau en fonction des dégâts infligés. Les vaisseaux Stinger peuvent décoller avec des atouts aléatoires tels que la réduction de 20% du temps de rechargement des appareils offensifs ou de soutien. Le rayon de l’Essaim du Néant est augmenté de 25%, ou devient invisible durant cinq secondes après l’épuisement du bouclier.



En plus d’une nouvelle sous-faction hostile, les Okkar Prime, la mise à jour propose également du crafting amélioré et de nouvelles fonctionnalités de récolte de ressources, ainsi que du nouvel équipement, du contenu de campagne, des atouts et davantage de défis éparpillés à travers les systèmes stellaires d’EVERSPACE 2. Avec ces améliorations, l’équipe ROCKFISH Games a rééquilibré des parties du jeu et ajouté des niveaux de difficulté expérimentaux pouvant être changés à tout moment.







« Bien que Les Débuts du Stinger ne propose pas de nouveau système stellaire à explorer comme dans les mises à jour précédentes, les fonctionnalités ajoutées ainsi que les changements substantiels renforcent l’expérience globale, particulièrement lorsqu’on débute une nouvelle partie, » a déclaré Michael Schade, PDG de ROCKFISH Games. “Nous avons mis en place une nouvelle base de données de joueurs pour analyser l’impact des changements de cette mise à jour et des ajouts aux principaux systèmes du jeu tel que le crafting, le minage, les appareils de vaisseaux et la nouvelle courbe de progression du jeu. Nous avons hâte de voir combien de catalyseurs et de schémas seront trouvés, et quelles nouvelles builds les meilleurs pilotes inventeront. »

La MAJ du jeu Everspace 2, Les Débuts du Stinger, en plus proposer du contenu pour la campagne, elle apporte également la classe chasseur léger Stinger, de nouveaux ennemis, un crafting révisé, du minage, ainsi qu’une localisation en cours Everspace 2.Cette MAJ est désormais disponible sur Steam, GOG et arrive prochainement sur le Microsoft Store.