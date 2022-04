Fans de jeux de moto cross, THQ prépar une édition collector de leur jeu MX Vs ATV, avec un contenu plutôt sympathique.À l'intérieur, de cette édition, nous retrouverons :-Le jeu-Un set de 5 artworks-Un DLC'S-Un keychain-Une figurine de la Yamaha YZ450F de 2021Le tout dans une belle boîte, pour un prix de 150€ outch !!!Pour le moment, pas d'informations concernant une sortie en France, le collector étant pour le moment uniquement disponible aux US.Je ne vous cache pas, que j'attends toujours une édition collector pour un jeu de F1, avec une auto en résine. Comme pour le collector de Project Cars 2, avec la McLaren de toute beauté !!

Like

Who likes this ?

posted the 04/02/2022 at 11:39 PM by leblogdeshacka