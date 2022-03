Marissa Marcel, une star de cinéma qui a réalisé trois films. Aucun des films n'est sorti et elle a disparu. IMMORTALITY présente les trois films perdus et cela ressemble à une autre expérience intéressante de Sam Barlow.

Aventurez-vous au cœur des terres désolées de la Sibérie dans ce jeu de survival horror. Survivant d'une expédition scientifique soviétique, vous devez confectionner de l'équipement et faire appel à vos compétences d'ingénieur pour affronter des monstres anthropophages.

Explorez les abysses et prenez possession des créatures qui vous entourent pour résoudre des énigmes environnementales et vous aventurer toujours plus loin au nadir des ténèbres.



Voyagez à travers une gamme variée de biomes de diorama complexes et colorés, tous entièrement construits à partir de briques LEGO, et laissez-vous captiver par l'histoire charmante, LEGO Bricktales vous encourage à libérer votre créativité en construisant vos propres solutions aux nombreuses énigmes inventives du jeu.

Prenez les armes face aux dieux dans ce grand action-RPG en monde ouvert inédit. Ici commence votre combat.

Midnight Ghost Hunt est un FPS multijoueur asymétrique, c'est à dire qu'une équipe et un ennemi sont tous incarnés par des joueurs.



Ici vous aurez la possibilité d'être soit un fantôme pouvant se dissimuler dans les objets, soit un des quatre chasseurs de fantôme qui ont pour but d'exterminer le revenant.

Dorfromantik est un jeu de construction pacifique dans lequel vous placez des tuiles hexagonales pour créer un paysage de village toujours plus grand. Explorez une variété de biomes colorés, débloquez de nouvelles tuiles et accomplissez des quêtes pour donner vie à votre monde!

Vivez une aventure épique dans le Japon féodal et construisez votre propre village dans une magnifique vallée au bord de l'océan dans ce jeu multigenre. Protégez votre village des dangers du Japon déchiré par la guerre et passez du statut de simple paysan à celui d'homme de légende.

The Outbound Ghost est un jeu d'aventure dans lequel un fantôme découvre la cause de sa propre mort et aide les autres à accepter l'au-delà.

Après la présentation, voici mes coups de cœur pour cette cuvée des Future Game Show 22.