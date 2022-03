La bande-annonce en dévoile plus sur l’expertise en la matière de Bob C. Leaner, Lati, Vip3r et Psycho. Tous ont un univers qui leur est propre : leurs vues sur le monde, leurs styles de jeu et la façon dont leurs histoires avancent et s’entrecroisent sont uniques. Si les quatre savent nettoyer de fond en comble une scène de crime, ce sont leurs habilités uniques qui font la différence lorsqu’il faut échapper aux policiers de New-York.

Draw Distance et 505 Games présentent une nouvelle bande-annonce de leur jeu Serial Cleaners à l’occasion du MIX 10th Anniversary Showcase.Serial Cleaners est un jeu d'action infiltration, où l’on incarne un de ces nettoyeurs excentriques, les joueurs seront propulsés dans une ambiance résolument inspirée par le New-York des années 90 où réflexes et réflexion seront déterminants !Le jeu est attendu pour cette année, dans plus de précisions.