Treze Trilhas abrite l'hôtel St. Dinfina, un site décadent qui fait l'objet de nombreuses rumeurs, notamment de disparitions mystérieuses et d'activités paranormales. Espérant briser l'histoire, le journaliste amateur Roberto Leite Lopes se rend à Santa Catarina suite à un conseil de son amie Stéphanie.



Ses talents d'enquêteur seront nécessaires non seulement pour découvrir la vérité, mais pour survivre lorsque la réalité est bouleversée avec sa découverte d'une caméra qui révèle différentes chronologies, un culte fanatique, des expériences humaines et des apparitions errant dans les couloirs. Résolvez des énigmes et récupérez n'importe quoi pour arrêter leur chasse alors que le passé, le présent et le futur se heurtent.

Microids annonce l'arrivée en boîte en France du jeu Fobia: St. Dinfina Hotel, sur PS4, PS5 et One|Series, pour cette année, sans plus de précisions.Le jeu, se présente comme un FPS, avec un gros soupçon de paranormal.