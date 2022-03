Joe Castevet vient d'hériter d'un vieux manoir à la campagne. Ce que Joe ne réalise pas, c'est que cet héritage familial est maudit. Découvrez les sombres secrets enfouis dans la demeure des Castevet et luttez contre votre propre destin dans une histoire pleine d'intrigues et de terreur !

Horreur atmosphérique :

Insomnis génère des frayeurs et des moments de tension grâce à l'environnement et aux sons. Dans le manoir de Castevet, les pièces se transforment et vos pires cauchemars prennent vie.

Des énigmes analogiques et numériques :

En combinant différentes mécaniques originales, résolvez une variété d'énigmes complexes pour avancer dans la recherche de réponses.

Une histoire axée sur l'exploration :

Plongez dans une histoire moralement ambiguë, où rien n'est ce qu'il semble être. De sombres secrets vous attendent dans le manoir abandonné de votre grand-père.

Plusieurs fins :

Prenez vos décisions avec prudence, vos choix finaux décideront du sort des personnages.