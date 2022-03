Le jeu propose une campagne étendue, qui peut être jouée en coopérative en ligne à deux joueurs, avec des lieux minutieusement recréés par photogrammétrie pour garantir une expérience profondément immersive. En ligne, le nouveau mode Invasion permet aux joueurs de s'introduire dans la campagne d'un autre joueur et de jouer le rôle d'un tireur d'élite de l'Axe avec des récompenses importantes à la clé. Cela apporte une toute nouvelle dimension à l'intensité dramatique du jeu et une diversité supplémentaire aux ennemis que vous affronterez sur le champ de bataille. De plus, 16 joueurs peuvent s'affronter en mode multijoueur dans une variété de modes de jeu.







Sniper Elite 5, le jeu des développeurs de Rebellion, sera disponible mondialement le 26 Mai 2022, avec une version boîte qui sera distribué par Just for Games.Le Season Pass contient :-2 missions de campagne-2 packs de skins d'armes-2 packs de personnages-6 packs d'armesLe jeu sera disponible sur Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 26 mai 2022, avec un lancement mondial.[MAJ]Day One dans le Game Pass