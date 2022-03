Dans Time on Frog Island, un marin fait naufrage sur une île étrange après une terrible tempête et trouve à son réveil son bateau en ruines. Avec l'aide des habitants-grenouilles de l'île, il devra retrouver les pièces de son navire au travers d'un réseau d'échanges, le conduisant à explorer cette mystérieuse île.



Une exploration à votre rythme

Créez vos propres chemins sur cette île de type bac à sable : on ne sait jamais ce qui se cache dans les environs !

Tissez des liens avec les grenouilles du coin et venez-leur en aide quand vous le pouvez.

Découvrez de nouveaux objets en pêchant et en cultivant, puis concoctez de simples breuvages qui changeront la manière dont vous vous déplacez.



Apprenez auprès des grenouilles et faites usage de vos nouvelles compétences sur l'île.

Faites des échanges pour réparer votre bateau

Demandez aux grenouilles si elles ont les objets qu'il vous faut, mais gardez à l'esprit que chez elles, rien n'est gratuit.

Venez à bout de puzzles captivants afin de mettre la main sur les objets nécessaires à la réparation du bateau.

Essayez de ne pas trop vous laisser distraire par la vie insulaire !



Tentez tout et n'importe quoi !

Courez plus vite, sautez plus haut, tombez plus lentement : tout est possible si vous possédez l'objet adéquat.

Découvrez de nouvelles façons d'effectuer les échanges, qui sont cruciaux.

Chaque objet que vous récupérez peut s'avérer être la clé vers quelque chose de plus grand encore.





Just for Games annonce l'arrivée en boîte du jeu Time on Frog Island . Le jeu est développé par Half Past Yellow, dont les locaux se situent au Danemark et c'est leurs premiers jeu.Le jeu sera disponible, sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 27 mai 2022.