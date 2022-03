Tracklist : SIDE A Intro Tristram Crypt Monastery SIDE B Valley Desert Docks Zakarum Kurast SIDE C Fortress Halls Ancients Siege Baal SIDE D Harem Toru Leoric Maggot Tombs Jungle

Diablo est une icône prolifique, un monde si richement réalisé que le simple fait de prononcer son nom donne la chair de poule. Ne vous y trompez pas, cependant, car la construction d'un monde comme le Sanctuaire n'est pas seulement une question d'esthétique et de caractère. Un son ambiant soigneusement élaboré peut fournir une texture incroyable, faisant évoluer l'idée d'une bande-son vers un lieu de transcendance totale. Nous parlons ici d'un aller simple vers les sons totalement enveloppants d'une demeure démoniaque, grâce au maestro Matt Uelman. Il s'agit d'une expérience entièrement remastérisée pour vinyle, avec des morceaux adorés comme "Tristram", tiré de Diablo II:Resurrected.

