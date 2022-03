Introduction des Smugglers :



Comme pour tout marché à haut rendement, le commerce de l’épice attire toutes sortes d’individus. Ceux qui cherchent à éviter l’emprise de CHOAM se tournent vers les Smugglers afin d’acquérir la précieuse substance, faisant d’eux une puissance économique souterraine majeure de l’Impérium.



Et partout où il est possible de faire du profit, il y aura des Smugglers attendant patiemment de jouer les bonnes cartes…



Les Smugglers gèrent leur propre territoire, possédant une force armée et une certaine influence politique. Leurs agents ont le nez dans les affaires de chaque planète, influençant les politiques publiques et le commerce global.



Après tout, secrètement, le but ultime des Smugglers est d’atteindre un jour un statut où leur famille s’élèvera et deviendra une maison Landsraad à part entière.

Gameplay Général des Smugglers :



Débutant près de la région polaire, les Smugglers sont susceptibles de rencontrer d’autres factions tôt dans la partie. Heureusement, cela va de pair avec leur capacité unique à infiltrer les villages de leurs adversaires, profitant de leurs infrastructures et élargissant leur emprise sur Arrakis. Ils sont également à leur avantage grâce au commerce des eaux polaires.



Dans tous les aspects de leur développement, les Smugglers sont des spécialistes de l’optimisation de leurs ressources économiques. Parasitant le développement de leurs voisins, incrustant les bas-fonds de leur monde dans les moindres sillons de leurs productions, ils sont réputés pour leur pillage rapide et méticuleux des moindres richesses d’Arrakis.



Chef des Smugglers :



Présent dans le commerce depuis des années, Esmar Tuek est le Smuggler le plus respecté de ses pairs sur Arrakis. Avec le début de la guerre de l’épice entre les principales maisons, les Smugglers se sont alliés sous sa direction pour défendre leurs intérêts sur la planète.



Esmar est un habile maître-espion possédant des liens avec les Fremen, la Guilde de l’Espionnage et les maisons Landsraad. Il sait quand être ferme avec ses employés et respecte toujours un contrat. Ses hommes sont fidèles à son or, mais également à son sens aigu des affaires.



Conseillers Smugglers :



Esmar Tuek a formé une équipe de confiance. La loyauté de tous ses conseillers a été mise à l’épreuve maintes fois durant des années d’opérations criminelles. Ce sont tous des professionnels fiables connaissant parfaitement leur fonction.



Staban Tuek, le fils d’Esmar, possède un sens inné du paysage politique d’Arrakis. Il bénéficie de nombreuses connexions dans les Landsraad et utilise ses poches remplies afin d’influencer le conseil de manière favorable.



Lingar Bewt est spécialisé dans le commerce de l’eau. Son contrôle de cette ressource majeure lui confère une grande autorité dans les villages de Pan et de Graben.



Drisq est le fidèle quartier-maître d’Esmar. Il s’occupe de la logistique principale de la plupart de ses opérations de contrebande. Il gère la totalité du réseau d’épices de Sietch Tuek.



Bannerjee est le chef de sécurité des affaires d’Esmar. Il sait tout des individus les plus dangereux du monde criminel et gère ses équipes d’une main ferme.

Unités Smugglers :



Les Smugglers sont des experts lorsqu’il s’agit de se concentrer sur des proies faciles et vulnérables afin d’en tirer le maximum. Sur le champ de bataille, ils mettent du temps à s’échauffer. Leurs unités réduisent l’approvisionnement de leurs cibles durant les combats, et tirent profit des unités affamées, ce qui en fait la meilleure faction pour des longues batailles dans des territoires neutres. Ils sont également très bons pour surprendre les armées revenant d’un combat acharné.



Leurs unités uniques incluent :



Les pillards sont des tueurs opportunistes, qui feront n’importe quoi pour de l’argent facile. Ils préfèrent s’attaquer aux faibles unités affamées avec leurs lames aiguisées. Leur force augmente lorsque les provisions de leur cible diminuent.

Les Démolisseurs utilisent des armes chimiques afin de réduire les provisions ennemies dans leur zone d’attaque, ce qui en fait l’unité de harcèlement parfaite et permettant aux alliés de piller confortablement le butin.

Les Éclaireurs, tireurs d’élite avec des fusils de sniper modifiés, ont la plus grande portée d’attaque d’Arrakis. Avec leur camouflage, ils sont aptes à achever les unités en fuite.

La Compagnie Libre est composée des assassins et chasseurs de prime les plus connus de l’Imperium, équipés de doubles épées et d’un impressionnant équipement furtif. Leur versatilité vient principalement de leur capacité à imiter les compétences de leurs adversaires durant les combats.

Le drone de combat est une puissante unité mécanique conçue pour des combats en autonomie afin d’assister les troupes de Smugglers. Extrêmement agile mais également fragile pour la plupart.

