LEGO Star Wars : La Saga Skywalker se dévoile avant sa sortie en Avril, le 5 plus précisément. En effet, Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group et Lucasfilm Games ont dévoilé une nouvelle vidéo du jeu, avec les coulisses du jeu (Construire la galaxie).Le jeu nous permettra de mettre les pieds sur Naboo, Endor, Tatooine et la Cité des Nuages Bespin, nous pourrons aussi débloquer de nouveaux véhicules et personnages jouables, dont Mama la Hutt, Yaddle et Babu Frik.Le jeu sera disponible le 5 Avril, sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.