Le jeu Gotham Knight a enfin une date de sortie et elle est proche, très proche. Le jeu est prévu pour le 25 Octobre 2022.Gotham Knights permet aux joueurs d'incarner la nouvelle garde de Justiciers DC qui doivent se dresser en tant que protecteurs de Gotham City, à la suite de la mort de Batman. Le jeu sera jouable en solo ou en coopératif en ligne à deux joueurs.Plus d'infos, ce soir lors du State of Play très certainement.

posted the 03/09/2022 at 02:20 PM by leblogdeshacka