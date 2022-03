Gunborg: Dark Matters est un jeu de plates-formes spatial plein d'action et de style arcade, avec un gameplay fluide et une bande-son synthwave des années 80.



Armé d'une lame féroce et d'un puissant bouclier, votre défi consiste à vous frayer un chemin à travers un vaisseau spatial extraterrestre fou rempli de créatures mortelles et à capturer les redoutables boss qui le défendent.



Avez-vous ce qu'il faut pour faire face à des menaces constantes tout en restant debout dans le feu du combat ? Pouvez-vous garder votre sang-froid lorsque le chaos s'abat sur vous ?

Fonctionnalités spécifiques à la PS5 :



- Fonctionnalités DualSense™ et prise en charge de 120 Hz sur PlayStation 5

- Mise à niveau gratuite du jeu PS4 sur disque vers la version numérique PS5

Le jeu Gunborg: Dark Matters, aura droit à une version boîte chez Red Art Games sur PS4, PS5 et Switch.Cette version boite sera limitée à seulement 999 exemplaires sur PS4, 1500 exemplaires sur PS5 et 2900 exemplaires sur Switch.Pour le prix, nous sommes sur du 24.99€ sur PS4 et PS5 et 29.99€ sur Switch.