Guide introductif à l'après-vie en entreprise



C'est en fauchant qu'on devient la Faucheuse

Have a Nice Death est un roguelike en 2D animé à la main dans lequel vous incarnez la Mort, PDG et fondateur de Death, Incorporated, une multinationale florissante spécialisée dans le traitement des âmes dans l'au-delà. En incarnant son chef indéfectible, les joueurs exploreront les sinistres étages du siège de la multinationale, générés de manière procédurale, et devront remettre sur le droit chemin les employés récalcitrants qui ignorent les quotas de morts sur Terre et accumulent les âmes. Mais reprendre le dessus sur les Fléaux – les boss de chaque département – et leurs sbires ne sera pas chose aisée et de multiples runs seront nécessaires pour les convaincre. Heureusement, les joueurs auront à leur disposition un arsenal d'armes, de sorts et de compétences spéciales pour venir à bout de leur tâche.

Death, Inc des développeurs de chez Magic Design Studios, nous présente une vidéo de présentation du "Guide introductif à l'après-vie en entreprise" avant d'avoir accès au jeu en accès anticipé le 8 Mars sur Steam.Le jeu sera au prix de 14.99€ sur Steam, j'espère que le jeu aura droit à une sortie sur console.