CŒUR DE LA TEMPÊTE, EXPÉDITION DE MYRKGARD

Cette mise à jour permettra de mieux comprendre l’histoire d'Isabella. La quête principale passe à la vitesse supérieure quand les joueurs poursuivent Isabella dans la montagne du Haut-Chaos. Cette course en avant mènera au grand affrontement final. Aventurez-vous dans une dimension où la réalité est altérée dans la capitale troublée de Myrkgard, et entrez dans le cœur de la Tempête. Découvrez les secrets de son passé tandis que vous plongez dans son esprit altéré.



Le cœur de la Tempête est une expédition de fin de jeu pour cinq participant(e)s. Elle est recommandée pour les joueurs et joueuses de niveau 60, avec des scores d'équipement à partir de 550.



UNE NOUVELLE ARME : LE TROMBLON

Le tromblon est une arme à distance qui permet une grande mobilité ainsi que de puissantes attaques de faible à moyenne portée. Il s’agit de la première arme qui évolue selon la force et l’intelligence. Elle est donc particulièrement adaptée aux colosses et aux mages.



Les aventuriers pourront progresser en suivant deux arbres de maîtrise et donc choisir entre deux styles de jeu distincts. L’arbre d’endiguement permet de combler les trous en déchargeant du plomb en fusion sur le visage de vos ennemis. L’arbre de chaos, quant à lui, se concentre sur le fait de garder vos distances et de bombarder des zones d’effets avec des explosifs.



En plus de l'arrivée du tromblon, nous lançons une nouvelle série de quêtes d'armes légendaires. Quand les joueurs atteignent le niveau 60 et le niveau de capacité maximum pour cette nouvelle arme à feu, ils pourront aller à la rencontre de Wang Tang Zhi dans la colonie du bief de Nerécaille pour commencer cette entreprise épique.



NOUVELLES EXPÉRIENCES, AJUSTEMENTS DE L’ÉQUILIBRE ET CORRECTIONS DE BUGS

Outre la conclusion de la quête principale et la nouvelle arme Tromblon, cette mise à jour introduit de nouvelles rencontres dans la nature sauvage d’Aeternum, des modifications de l'équilibre significatives pour différentes armes, ainsi qu’une flopée de corrections de bugs.



Nous vous donnerons bientôt plus d’informations sur cette nouvelle version du RTP, notamment les points sur lesquels nous aimerions connaître votre avis avant de déployer la mise à jour « Heart of Madness » sur les serveurs du jeu New World principal. Ne manquez pas notre article à venir d’annonce du nouveau RTP pour savoir comment y participer.

Une grosse MAJ est disponible pour le jeu d'Amazon, New World. Malgré un lancement assez important, le jeu n'a pas su convaincre la communauté et la plupart des joueurs ont déserté le jeu pour migrer sur Lost Ark.Cette MAJ, Heart of Darkness sera disponible ce mois-ci.