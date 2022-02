Breathedge propose un mélange sauvage de visuels époustouflants et une expérience de survie passionnante à la première personne dans l'espace en monde ouvert, pleine d'humour grotesque.



Collectionnez des objets, fabriquez des outils, construisez des véhicules et plus encore pour vous aider à percer le mystère derrière l'explosion du plus grand vaisseau spatial et tous ses sombres secrets. Une navigation fluide dans l'espace n'est pas sans dangers : combattez le froid et la chaleur extrêmes, les radiations toujours plus envahissantes et les robots-cercueils à la recherche de sang frais !

