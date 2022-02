LES JEUX GRATUITS DE MARS 2022 AVEC PRIME



Prime Gaming propose aux joueurs 7 nouveaux jeux à partir du 1er mars. Des résolutions de mystères sur une planète extraterrestre dans Surviving Mars aux voyages entre la Terre et Alternia dans Pesterquest, il va sans dire que les joueurs vont voyager ce mois-ci !



Madden NFL 22 – C’est le grand jour. Madden passe à la vitesse supérieure avec une intelligence artificielle repensée et un système de jeu des plus dynamique pour une expérience plus authentique que jamais. Pour sublimer le tout, des récompenses Ultimate Team sont à récupérer chaque mois.

Surviving Mars – Une colonie sur Mars ça ne s’improvise pas. Pour s’installer sur ce monde hostile, les joueurs devront surmonter les défis et agir de manière stratégique.

Crypto Against All Odds – En tant qu’expert de la cyber sécurité, les joueurs auront la lourde tâche de protéger les portefeuilles de leurs clients. Mais dans ce monde numérique, qui sont les vrais gentils ?

looK INside – Lorsque Manon découvre un vieux livre dans le grenier, c’est toute l’histoire de sa famille qui s’ouvre à elle au travers de petits détails : des souvenirs, des gestes, des manies… des secrets.

Pesterquest – Dans cette quête épisodique épique inspirée par la BD, les joueurs voyageront entre la Terre et Alternia, tout en se faisant des amis sur le chemin.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – En prenant le contrôle d’une petite équipe de héros en devenir, les joueurs s’aventureront dans un univers magnifique, dessiné à la main. Pour vaincre ses ennemis, deux choses comptent : la matière grise et les cartes que l’on a dans sa main.

The Stillness of the Wind – Talma n’en a plus pour très longtemps. La fin de sa vie, elle préfère la passer simplement, chez elle. Mais bientôt, sa famille partie vivre en ville lui envoie des lettres de plus en plus étranges.



LES CONTENUS GRATUITS PRIME GAMING POUR MARS 2022



Ce mois-ci les membres Prime accèderont à une grande variété de contenus pour League of Legends, Roblox, PUBG: Battlegrounds et plus encore. Regardez la vidéo du mois pour en savoir plus.



Calendrier de mars 2022



Les nouveautés comprennent notamment du contenu pour Call of Duty, Fall Guys, GTA Online, Red Dead Online et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com.



MAINTENANT DISPONIBLE Brawlhalla - Cosmic Bundle.

MAINTENANT DISPONIBLE Call of Duty: Vanguard / Warzone - Strategic Assault Bundle.

MAINTENANT DISPONIBLE DOOM Eternal - There Can Be Oni One Bundle Pack.

MAINTENANT DISPONIBLE Rainbow Six Siege - 7 Day Renown Booster.

MAINTENANT DISPONIBLE Roblox - UFO Hat.

MAINTENANT DISPONIBLE Splitgate - [Epic] Nebula Railgun Skin, [Epic] Nebula Battle Rifle Skin, [Legendary] Hunt Shotgun Skin.

MAINTENANT DISPONIBLE Warframe - Rubico VERV Weapon Skin, Weapon.

28 FÉVRIER Black Desert Mobile - Prime Epic Outfit Chest (5) - [Epic] Weapon Outfit Chest (5) - [Epic] Armor Outfit Chest.

28 FÉVRIER Fall Guys - La Luz the Wrestler Bundle.

1 ER MARS Last Chance to Claim Stellaris, Ashwalkers: A Survival Journey, As Far as the Eye, Double Kick Heroes, Golazo! Soccer League.

1ER MARS Free Games With Prime - Madden NFL 22, Surviving Mars, Crypto Against All Odds, I’m looKINside, Pesterquest, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, The Stillness of the Wind.

1ER MARS Red Dead Online - 40 % off Semi-Automatic Pistol, 30% off Established or Distinguished Bounty Hunter Role Item.

2 MARS Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Select Alcryst Statue x100 Summon Ticket.

2 MARS Mobile Legends Bang Bang - Amazon Prime Chest.

3 MARS Grand Theft Auto Online - GTA$100k.

3 MARS Paladins - Digitized Bomb King.

3 MARS SMITE - Safe Breaker Kali.

7 MARS Lords Mobile - Pack B.

9 MARS Roblox - Mardi Gras Steampunk Mask.

10 MARS Dead by Daylight - Fancy Family Dinner Outfit for Jake Park.

10 MARS Grand Theft Auto Online - GTA$100k.

14 MARS Nakara: Bladepoint - Immorta’s Mountain Headwear.

15 MARS Blankos - Catch Up Bundle.

15 MARS Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest,One Epic Wildcard.

16 MARS Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions - Gil Snapper (XL) x100.

16 MARS Mobile Legends Bang Bang - Popol and Kupa-Hunting Pals.

17 MARS Grand Theft Auto Online - GTA$100k.

21 MARS Lords Mobile - Pack C.

24 MARS Grand Theft Auto Online - GTA$100k.

31 MARS Grand Theft Auto Online - GTA$100k.

DISPONIBLE EN MARS Two Point Hospital - Stealth Mode Bundle.

BIENTÔT DISPONIBLE PUBG: Battlegrounds - Gold G-Coin Box, contraband coupon x 10, polymer x 30.



