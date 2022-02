Kao The Kangaroo est un jeu de plateforme 3D amusant qui regorge d'exploration, d'aventure et de mystère ! Rejoignez Kao, une boule de poils pleine de fougue, dans sa quête pour percer les secrets qui entourent la disparition de son père. Il parcourra des contrées aux innombrables dangers, casse-tête et adversaires. À chaque détour, il trouvera un nouvel indice qui le rapprochera un peu plus du monde secret qui bouillonne à la surface.





Un jeu de plateforme 3D où vous incarnez Kao, le kangourou désinvolte, déterminé et dynamique qui se lance dans une aventure sensationnelle !

Conçu comme un hommage aux anciens jeux de plateforme, Kao The Kangaroo est rempli d'action palpitante, de combats géniaux et bien plus encore !

De superbes mondes mystérieux qui n'attendent que vous !

Des personnages mémorables, gentils ou méchants, qui rendent l'univers plus vivant !

Accompagnez Kao dans une grande épopée pour retrouver son père et en apprendre plus sur lui-même.

Maîtrisez une paire de gants de boxe magiques et dévoilez la vérité de leurs anciens pouvoirs élémentaires.

Un gameplay accessible et intéressant qui plaira à tout le monde !

Des combats de boss uniques avec un style et des attaques spécifiques qui mettront les capacités de Kao à rude épreuve !

Actuellement, disponible sur Steam jusqu'au 28 Février à l'occasion du Steam Demo Fest, voici que Just for Games annonce l'arrivée d'une version boîte pour le jeu Kao The Kangaroo. Mais ce n'est pas tout, Just for Games sera le distributeur Européen pour le jeu et non pas le distributeur France.Le jeu sera disponible cet été sur Switch, PS4, PS5, One et Series X en boîte.