Ark : Survival Evolved

Echoué nu, frigorifié et affamé sur une ile mystérieuse, vous devez chasser, récolter, confectionner de l'équipement, faire pousser des cultures et construire un abri pour survivre. Utilisez vos compétences et votre astuce pour tuer, apprivoiser, élever et chevaucher les dinosaures et autres créatures préhistorique qui peuplent ARK.



Ghost of Tsushima : Legends

Ghost of Tsushima : Legends est une nouvelle expérience en coopération multijoueur* inspirée de la mythologie et des contes folkloriques japonais. Choisissez une des quatre classes proposées (samouraï, chasseur, ronin, ou assassin) et jouez avec vos amis ou via le matchmaking en ligne dans une série de missions d'histoire à deux joueurs, ou dans des missions de survie à quatre joueurs.



Ghostrunner

Ghostrunner est un slasher FPP hardcore rempli d'action ultra-rapide, situé dans une mégastructure sinistre et cyberpunk. Grimpez la Tour du Dharma, le dernier refuge de l'humanité, après un cataclysme mondial. Partez d'en bas pour aller en haut, affrontez le Maître des clés tyrannique et prenez votre revanche.



Team Sonic Racing

Team Sonic Racing combine les meilleurs éléments des jeux d'arcade avec un style de courses trépidantes et compétitives. Affrontez vos amis lors de courses multijoueur effrénées, faites la course dans des univers incroyables et alliez-vous avec vos coéquipiers en partageant des améliorations et des bonus d'accélération.

Les jeux du PS+ pour le mois de Mars 2022 sont maintenant dévoilés et c'est un mois plutôt sympa qui s'annonce. Un bon mois avec de bons jeux comme le multijoueur de Ghost of Tsushima Legends, ou bien encore le sublime Ghostrunner, une partie entre potes de Team Sonic Racing et pour finir un petit Ark qui vous demandera énormément de temps pour être terminé. Un bon gros mois de mars en perspective sur le PS+.Les jeux seront disponibles du 1er mars au 4 avril.