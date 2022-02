Les opérateurs ont obtenu des informations et ont partagé les points forts de Call of Duty : Mobile Saison 2 : Task Force 141 qui arrive sur Android et iOS :



Nouvelle carte : Hardhat - Apparue pour la première fois dans Call of Duty : Modern Warfare 3, Hardhat prend place sur le site de construction d'un nouveau complexe commercial. Une grande partie de la carte est adaptée au combat rapproché avec de nombreux goulots d'étranglement et des bâtiments en construction.



Nouvel événement à thème : Contre-Renseignements- Les terroristes ont pris le contrôle de la ville et c'est aux joueurs de la libérer en accomplissant des tâches qui leur permettront de prendre lentement le contrôle de la carte, un point à la fois. Les choix stratégiques sont essentiels au succès de la mission et les joueurs seront récompensés de leur bravoure.



Packs célébrant le Festival des couleurs et le Carnaval - En l'honneur des célébrations du Festival des couleurs et du Carnaval, Call of Duty : Mobile propose aux joueurs des packs Festival des couleurs et Carnaval. Célébrez en beauté avec des armes à thème, des avatars et bien plus encore dans chacun de ces packs.

Les joueurs peuvent également s'attendre à de nombreuses mises à jour et améliorations du jeu dans cette version, en plus des nouveaux défis saisonniers, des tirages au sort, des packs et bien d'autres choses encore qui seront disponibles dans la boutique au lancement puis tout au long de la saison.







Je ne sais pas s'il y a des joueurs Call of Duty sur mobile, donc au cas où, voici la dernière mission qui sera disponible dès le jeudi 24 février à 01h00, les joueurs pourront rejoindre Gaz et le reste de la célèbre Task Force 141 sur une nouvelle carte, équipés de nouvelles armes.