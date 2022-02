NBA 2K22

Plongez dans le jeu pour prouver que vous avez le talent nécessaire pour devenir une All-Star ce week-end dans NBA 2K22. Profitez de la Saison 4 : Hunt for Glory, essayez le Park after Dark ou dominez simplement les parquets avec vos amis. Ce week-end, tout le monde peut devenir pro dans NBA 2K22.

NASCAR 21: Ignition

Démarrez la saison officielle de NASCAR en jouant gratuitement à NASCAR 21: Ignition ce week-end. Profitez du jeu officiel de la plus populaire des courses de stock-car au monde. En plus de ses modes de jeu variés, NASCAR 21: Ignition propose les pilotes, les équipes et les circuits officiels, des graphismes améliorés et des scènes cinématiques dignes des retransmissions. Grâce aux différentes options d’accessibilité et de difficulté, tous les fans de NASCAR pourront profiter de ce titre.

Les jeux pour le Free Play Days sont dévoilés et pour moi, si j'ai le temps, ce sera du NASCAR 21.