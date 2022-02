Le jeu Brothers: A Tale of Two Sons est gratuit dans l'Epic Game Store jusqu'à la semaine prochaine, ensuite nous aurons droit à Cris Tales.

Menez deux frères à travers un voyage épique, par le réalisateur visionnaire suédois Josef Fares et le célèbre studio de développement Starbreeze Studios. Contrôlez les deux frères simultanément en mode solo, dans un mode coopératif totalement inédit. Résolvez des énigmes, explorez divers lieux et affrontez des boss tout en contrôlant chaque frère avec un stick analogique. Un homme se bat pour rester en vie. Ses deux fils, voulant à tout prix sauver leur père souffrant, n'ont pas le choix : ils doivent partir en quête de « l'Élixir de vie » tout en comptant l'un sur l'autre pour survivre. Lorsque l'un sera faible, l'autre devra se montrer fort ; lorsque l'un sera effrayé, l'autre devra redoubler de courage... comme font les frères. Vous n'êtes pas près d'oublier ce voyage.

posted the 02/17/2022 at 04:52 PM by leblogdeshacka