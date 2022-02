"Nous sommes ravis de publier Final Vendetta, un autre titre brillant d'inspiration rétro de l'équipe de Bitmap Bureau", a déclaré Martin Defries, directeur général de Numskull Games. "Cela fait vingt ans que nous n'avons pas vu un jeu comme celui-ci, qui combine tout ce que nous aimons dans les classiques des années 90 avec un style résolument moderne. Les fans de beat'em up ne seront pas déçus."



Edition collector





Edition Super Limitée





Le jeu Final Vendetta aura droit à une sortie boîte le 4 Mai 2022 et en bonus deux éditions limitées seront disponibles, encore une fois Just for Games se chargera de la distribution chez nous.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un jeu de 32 cartes de personnages à collectionner avec leur biographie et leurs statistiques !-La bande-son originale avec la musique des groupes Utah Saints et Featurecast.Un autocollant radical "Bin Chicken" !À l'intérieur nous retrouverons-Le jeu-Un jeu de 32 cartes de personnages à collectionner avec une biographie et des statistiques !-La bande-son originale avec la musique des groupes Utah Saints et Featurecast.-Un Artbook au format A4 mettant en avant le pixel-art de Bitmap Bureau.-Un porte-clés USB en forme de tonneau-Un poster A3 des combattants héroïques de Final Vendetta.-Un autocollant radical "Bin Chicken" !