Fermant son cœur à la réalité, notre protagoniste tombe dans un profond sommeil et se réveille dans un monde cauchemardesque.



In Nightmare est un jeu d'aventure horrifique qui met l'accent sur le scénario, tout en mêlant furtivité et énigmes. Ce jeu suit l'histoire d'un jeune garçon en quête d'un dernier espoir d'amour, qui travaille à son propre salut en surmontant ses peurs.



Après avoir fait l'expérience d'une famille brisée, et le malheur qu'il en résulte, un enfant s'échappe de la réalité pour pénétrer dans un monde sombre et fantaisiste créé par ses propres souvenirs. Il entreprend alors un voyage pour découvrir ce qui se trouve vraiment en lui. Ayant souffert dans la réalité, les traumatismes de son passé se manifestent sous la forme de monstres terrifiants qui veulent l'emprisonner dans un cauchemar éternel. Avec l'aide de son esprit onirique, le jeune garçon devra éviter furtivement ses ennemis, résoudre des énigmes complexes, accepter ses peurs et découvrir la vérité afin de purifier les monstres qu'il a lui-même créés, pour pouvoir enfin se réveiller.



Parviendrez-vous à surmonter vos peurs ? Ou resterez-vous piégé dans ce cauchemar ?

Just for Games annonce l'arrivée en boîte du jeu In Nightmare sur PS4 et PS5.Le jeu est développé par Magic Fish Studio.Cette version boite sera disponible dès le 29 Mars 2022.