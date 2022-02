"Depuis plus de 10 ans, Bioware a fait un travail incroyable en continuant à raconter de superbes histoires et à construire des mondes et des personnages incroyables dans Star Wars: The Old Republic", explique Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. "Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de pouvoir continuer à faire évoluer et développer cette expérience Star Wars emblématique avec l'équipe."

"Au cœur de Star Wars: The Old Republic, on retrouve la narration de BioWare, la meilleure qui soit dans le genre du RPG, qui donne aux joueurs la possibilité de vivre leurs propres histoires Star Wars pendant une époque véritablement épique dans la galaxie", a déclaré Charles Boyd, directeur créatif de Star Wars: The Old Republic chez BioWare. "Aux côtés d'une communauté incroyable et de l'équipe Lucasfilm Games, nous avons passé ces 10 dernières années à développer et à faire évoluer le jeu pour en faire une aventure Star Wars unique, riche et entièrement personnalisable. Nous sommes ravis de commencer ce nouveau chapitre avec Legacy of the Sith et d'offrir aux joueurs et aux fans de Star Wars la meilleure expérience à ce jour, avec bien d'autres nouveautés à venir."

L'extension Legacy of the Sith de Star Wars: The Old Republic est maintenant disponible.Legacy of the Sith est la nouvelle extension de contenu majeure disponible pour tous les abonnés dans une expérience de jeu en constante évolution qui inclut de nouvelles campagnes d'histoire, la possibilité pour les joueurs de personnaliser leurs personnages à un niveau complexe et une multitude d'améliorations d’ergonomie visant à rendre le jeu plus accessible que jamais.A l'occasion du 10ème anniversaire, nous aurons droit à une nouvelle Opération Anomalie R-4, qui sera disponible plus tard dans l'année, elle permettra aux joueurs d'explorer les vestiges d'une station de recherche spatiale dirigée par une cabale de Sith en exil. Les joueurs peuvent également espérer d'autres mises à jour de l'IU, une refonte du contenu JcJ, de nouvelles Saisons galactiques, de nouveaux affrontements, des nouveautés technologiques, de nouvelles améliorations visuelles et bien plus encore.