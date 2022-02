« C’est un univers auquel nous tenons énormément et des millions de fans dans le monde partagent cette forte connexion que nous avons avec le matériel source, » a déclaré Sébastien Vidal, PDG de Shiro Games, le studio qui a également développé le jeu à succès Northgard. « Nous sommes des fanatiques de Dune et de stratégie, c’est donc véritablement un jeu fait par des fans, pour des fans. »

Le jeu Dune : Spice Wars se dévoile avec une séquence de gameplay. Le jeu a été annoncé aux Game Awards en décembre 2021, avec une bande annonce.Initialement annoncé comme une sortie en accès anticipé sur PC en 2022, Shiro Games et Funcom annoncent également aujourd’hui que les joueurs peuvent s’attendre à atterrir sur Arrakis dès ce printemps. Le jeu sera d'abord lancé en accès anticipé sur Steam avec plusieurs mises à jour importantes planifiées, incluant l’introduction du mode multijoueur, plus de factions et une campagne complète.En plus d’éditer Dune : Spice Wars, Funcom est également en train de développer un jeu de survie multijoueur en monde ouvert dans l’univers de Dune. Funcom détient également les droits exclusifs afin de développer et éditer des jeux Dune sur PC et consoles.